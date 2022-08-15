Полосы дождей с грозами будут пересекать во вторник всю Украину: прогноз погоды на 16 августа

Вторник, 16 августа, в Украине будет дождливым.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 16 августа в стране ожидаются умеренные кратковременные дожди с грозами, ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем на Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительный дождь (ночью в большинстве западных и северных областей местами не вели ). Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 23-28°, в восточных и юго-восточных областях ночью 21-26°, днем 29-34°.

В Киеве 16 августа ночью местами будет идти небольшой дождь, днем умеренный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 24-26°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, полосы дождей с грозами будут пересекать завтра, 16 августа, всю Украину.

"Во вторник в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими грозовыми дождями. Распределение температуры воздуха остается без изменений. В восточной части будет жарко — до 30-34°, на остальной территории ожидается 24-28°", — прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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