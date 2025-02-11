Половина территории Украины "покраснела": в стране объявлена воздушная тревога

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистики.

Вечером вторника, 11 февраля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

"Пока ракеты не фиксируются. Угроза повторных пусков сохраняется", — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, российские войска во время ночных атак начали менять тактику нанесения ракетных ударов, используя новые методы для усложнения работы украинской ПВО. Оккупанты активно применяют ракеты с баллистической траекторией, которые труднее перехватывать.

Читайте также: