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Половина территории Украины "покраснела": в стране объявлена воздушная тревога

Половина территории Украины "покраснела": в стране объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине 11 февраля 2025 года./Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистики.

Вечером вторника, 11 февраля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

"Пока ракеты не фиксируются. Угроза повторных пусков сохраняется", — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, российские войска во время ночных атак начали менять тактику нанесения ракетных ударов, используя новые методы для усложнения работы украинской ПВО. Оккупанты активно применяют ракеты с баллистической траекторией, которые труднее перехватывать.

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