Половина Украины может остаться без урожая: в чем причина

Эксперт дал неутешительный прогноз по вражаю в Украине / © Pixabay

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К 2050 году половина территории Украины может попасть в зону засухи — это создаст серьезную угрозу для сельского хозяйства и продовольственной безопасности не только страны, но и всего мира.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, пишет EastFruit.

Изменение климата и снижение водного баланса ставят под угрозу значительную часть отечественного агросектора. Даже с применением современных технологий, таких как No-till и Strip-till, проблему невозможно будет полностью решить. По словам Соколова, имеющиеся водные ресурсы позволяют эффективно орошать лишь 4 млн гектаров, в то время как еще 11 млн га могут стать непригодными для использования.

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«Что делать с остальными землями? 11 млн га просто невозможно будет использовать. Если мы начнем сокращать производство, это будет не только наша проблема как бизнеса и страны, но и мировая проблема. И, возможно, она будет хуже, чем климатические проблемы», — заявил Соколов.

Особое внимание, по его мнению, следует сосредоточить на поддержке средних агропроизводителей — тех, кто обрабатывает от 1 до 10 тыс. га. Именно эта категория нуждается в доступе к адаптивным решениям и ресурсам для повышения устойчивости к изменениям климата.

«Если мы хотим иметь практическое влияние на сельское хозяйство, мы должны что-то предлагать аграрию, что ему улучшит жизнь и увеличит его урожаи», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине происходит изменение климата, из-за чего уже стало заметно теплее. Заморозки в апреле 2025 года нанесли серьезный ударпо урожаю черешни и вишни в странах Восточной Европы и Турции.

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