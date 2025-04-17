Половина Украины "покраснела": где объявлена тревога и что летит

Воздушная тревога 17 апреля / © ТСН.ua

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Поздно вечером, 17 апреля в южных, центральных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога очереди угрозу баллистики из Крыма.

Об этомпередают Воздушные силы ВСУ.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Скоростная цель в Николаевской области с юга», — говорилось в сообщении.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 21:57

Позже в мониторинговых чатах сообщили о взрывах в Вознесенске (Николаевская область).

Напомним, что сегодня днем по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.