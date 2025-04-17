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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Половина Украины "покраснела": где объявлена тревога и что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 17 апреля

Воздушная тревога 17 апреля / © ТСН.ua

Поздно вечером, 17 апреля в южных, центральных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога очереди угрозу баллистики из Крыма.

Об этомпередают Воздушные силы ВСУ.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Скоростная цель в Николаевской области с юга», — говорилось в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:57

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:57

Позже в мониторинговых чатах сообщили о взрывах в Вознесенске (Николаевская область).

Напомним, что сегодня днем по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

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