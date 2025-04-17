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Половина Украины "покраснела": где объявлена тревога и что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздно вечером, 17 апреля в южных, центральных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога очереди угрозу баллистики из Крыма.
Об этомпередают Воздушные силы ВСУ.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Скоростная цель в Николаевской области с юга», — говорилось в сообщении.
Позже в мониторинговых чатах сообщили о взрывах в Вознесенске (Николаевская область).
Напомним, что сегодня днем по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.