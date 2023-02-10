Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги: что произошло

Около полуночи 10 февраля 2023 воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на востоке и юге Украины.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

По предварительной информации, иранский дрон, вероятно, летит в направлении Черкасской области. Также по руслу Днепра летит малая группа мопедов.

Пока эта информация не проверена. Ожидайте информацию от официальных властей.