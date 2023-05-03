Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги: раздаются взрывы

Враг никак не может успокоиться.

По состоянию на 02:12, 3 мая 2023 года воздушная тревога в Украине объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях и автономной республике Крым.

В Днепре отработала система ПВО, в Запорожье, предварительно, есть попадание С-300

Об этом сообщает спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Киев – снова громко. Предварительно, это работа ПВО.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен".

Напомним, что до конца воздушной тревоги следует находиться в укрытиях.