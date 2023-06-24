Половина Украины "покраснела" от воздушной тревоги: названа причина

Украинцев ожидает очередная беспокойная ночь.
Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации с акватории Каспийского моря.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство 02.20.
"Внимание! Восток, Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в следующем сообщении.
Поэтому в половине украинских областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, что в это время в Москве взяли под охрану важные объекты.
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