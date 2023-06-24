Половина Украины "покраснела" от воздушной тревоги: названа причина

Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации с акватории Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство 02.20.

"Внимание! Восток, Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в следующем сообщении.

Поэтому в половине украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в это время в Москве взяли под охрану важные объекты.