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Половина Украины "покраснела" от воздушной тревоги: названа причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Половина Украины "покраснела" от воздушной тревоги: названа причина

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Украинцев ожидает очередная беспокойная ночь.

Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации с акватории Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство 02.20.

"Внимание! Восток, Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в следующем сообщении.

Поэтому в половине украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в это время в Москве взяли под охрану важные объекты.

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