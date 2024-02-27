Половина жалоб на ТЦК в конце концов оказывается фейками – представитель омбудсмена

В Офисе уполномоченного по правам человека говорят, что рассматривают все жалобы, поступающие на работников ТЦК. Однако половина из них не подтверждается.

Представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононеко рассказал, что Офис уполномоченного реагирует на все жалобы, поступающие по поводу неправомерных действий работников ТЦК. Однако значительная часть из них оказывается фейком.

Об этом Кононеко рассказал в эфире "Эспрессо".

"Мы реагируем на эти факты, это в большей степени касается поведения ТЦК. Мы получаем обращение к уполномоченному и пытаемся реагировать. Я не могу сказать точное количество, но мы видим, что такие случаи есть, мы точно на них реагируем и разбираемся. Но должны также сказать, что не все эти факты подтверждаются", – сказал Кононенко.

Он отметил, что некоторые видео, которые обнародуют в сети – провокационные, не всегда соответствуют действительности и порой не имеют никакого отношения ни к работникам ТЦК, ни к лицам, подлежащим мобилизации.

"Я бы сказал, 50 на 50. Есть разные случаи, и в том или ином случае людям становится об этом известно", — резюмировал Кононенко.

Напомним, ранее член оборонного комитета Рады Александр Федиенко рассказал, что в новый законопроект о мобилизации нардепы внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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