Половину имущества в доме и $20 тыс. задатка: что обещали киллеру Лещенко и какие мотивы преступления

По словам министра, главный мотив покушения – это деньги.

Заказчик убийства министра агрополитики Романа Лещенко заплатил киллерам 20 тысяч долларов задатка.

Об этом на брифинге рассказал глава МВД Денис Монастырский.

По словам министра, главный мотив покушения – это деньги.

"Прошу обратить на цинизм подготовки и реализации своих намерений преступниками. Вы часть увидели видео — возможно, не все понятно с первого взгляда. Но, увидев фотографии убийства так называемого коллектора, желание дальше получать преступное наслаждение от других заказов... И пошел заказ на нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Лещенко. Было сказано, что даже если эти телесные повреждения приведут к гибели гражданина Лещенко, то пусть так и будет. И еще больший цинизм — гражданин США выезжал через неделю-полторы к себе домой на празднование рождественских праздников, и хотел как раз подготовить и закончить все дела именно тогда, когда он будет уже в самолете", — рассказал Монастырский.

Министр сообщил, что заказчики дали так называемому киллеру 20 тысяч долларов задатка и пообещали 50% всего имущества или денег, которые он найдет в квартире Лещенко. Остальные 50% должен был забрать американец как один из заказчиков этого убийства.

На видео правоохранители покзали заказчиков убийства, в частности разговор, как обсуждались детали покушения на Лещенко.

Напомним, что на министра аграрной политики Романа Лещенко готовили покушение.

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