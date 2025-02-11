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Половину областей Украины охватила воздушная тревога: угроза ракетных ударов и дронов

Половину областей Украины охватила воздушная тревога: угроза ракетных ударов и дронов

Повітряна тривога в Україні 11 лютого 2025. / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские ударные БПЛА.

2В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая половину областей из-за угрозы ракетных ударов и атак дронов. Угроза ракетных ударов

По данным Воздушных Сил Украины, зафиксирована угроза запуска ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Поэтому воздушная тревога объявлена в 13 областях: Киевской области и Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях. 

Кроме ракетной угрозы, в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские ударные БПЛА.

На данный момент дроны-камикадзе фиксируются в разных регионах:

  • Одесщина (юго-восток) – курс к востоку.
  • Херсонщина (северо-восток) – движется на северо-запад/северо-восток.
  • Харьковщина (центр, северо-восток) – движется к западу/юго-западу.
  • Полтавщина (юг) – движение на запад.
  • Днепропетровщина (северо-восток, юго-восток, юго-запад) – дроны двигаются на юг и север.
  • Виннитчина (юг, вдоль границы с Молдовой) – движение на северо-запад.

Граждан призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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