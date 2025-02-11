Половину областей Украины охватила воздушная тревога: угроза ракетных ударов и дронов

В воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские ударные БПЛА.
2В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая половину областей из-за угрозы ракетных ударов и атак дронов. Угроза ракетных ударов
По данным Воздушных Сил Украины, зафиксирована угроза запуска ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Поэтому воздушная тревога объявлена в 13 областях: Киевской области и Киеве, в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях.
Кроме ракетной угрозы, в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские ударные БПЛА.
На данный момент дроны-камикадзе фиксируются в разных регионах:
- Одесщина (юго-восток) – курс к востоку.
- Херсонщина (северо-восток) – движется на северо-запад/северо-восток.
- Харьковщина (центр, северо-восток) – движется к западу/юго-западу.
- Полтавщина (юг) – движение на запад.
- Днепропетровщина (северо-восток, юго-восток, юго-запад) – дроны двигаются на юг и север.
- Виннитчина (юг, вдоль границы с Молдовой) – движение на северо-запад.
Граждан призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
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