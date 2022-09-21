"Половину они уже мысленно списали": Арестович объяснил, почему Россия планирует собрать "двойной комплект" военных

Арестович объяснил, что планы Москвы собрать 300 тысяч военных говорят о том, что "потери российской армии не просто огромны, они зашкаливают".

Об этом советник ОП написал в своем Телеграмме.

"Частичное (мобилизация — ред.), потому что они понимают — они не имеют потенциала для создания новых соединений. Резервисты пойдут на пополнение имеющихся", — пишет Арестович.

По его словам, "двойной комплект" из 300 тысяч военных Россия собирает, понимая, что по крайней мере половина из них ляжет в землю.

"Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромны, зашкаливают, точно более 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее – под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали", – говорит Арестович.

"Как хорошо быть россиянином при Путине. Следующей весной хлеба у нас будут подниматься не в пример дружнее, чем надысь", — написал советник ОП.

Напомним, Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в России из-за войны против Украины. Кремлевский диктатор также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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