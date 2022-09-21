"Половину они уже мысленно списали": Арестович объяснил, почему Россия планирует собрать "двойной комплект" военных

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему в России объявили частичную мобилизацию.
Арестович объяснил, что планы Москвы собрать 300 тысяч военных говорят о том, что "потери российской армии не просто огромны, они зашкаливают".
Об этом советник ОП написал в своем Телеграмме.
"Частичное (мобилизация — ред.), потому что они понимают — они не имеют потенциала для создания новых соединений. Резервисты пойдут на пополнение имеющихся", — пишет Арестович.
По его словам, "двойной комплект" из 300 тысяч военных Россия собирает, понимая, что по крайней мере половина из них ляжет в землю.
"Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромны, зашкаливают, точно более 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее – под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали", – говорит Арестович.
"Как хорошо быть россиянином при Путине. Следующей весной хлеба у нас будут подниматься не в пример дружнее, чем надысь", — написал советник ОП.
Напомним, Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в России из-за войны против Украины. Кремлевский диктатор также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".
Читайте также:
- "Нацелены на внутреннюю аудиторию": в ISW объяснили, зачем Путину аннексия оккупированных после 24 февраля территорий
- "Референдумы" и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий: Арестович дал прогноз по сроку войны
- "Нет могилизации": россиян призвали выходить на акции протеста против мобилизации