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- Украина
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Половину Украины охватила воздушная тревога: что случилось
Тревога охватила Киевщину и ряд областей.
В ночь на 16 мая в Киевской области и ряде других была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
В частности, покраснели:
Черниговская;
Сумская;
Полтавская;
Харьковская;
Луганская;
Донецкая;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Херсонская;
Николаевская
Автономная республика Крым.
Воздушная тревога объявлена через полеты вражеских беспилотников.