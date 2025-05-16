Половину Украины охватила воздушная тревога: что случилось

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В ночь на 16 мая в Киевской области и ряде других была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В частности, покраснели:

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Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Херсонская;

Николаевская

Автономная республика Крым.

Воздушная тревога объявлена через полеты вражеских беспилотников.