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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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961
Время на прочтение
1 мин

Половину Украины охватила воздушная тревога: что случилось

Тревога охватила Киевщину и ряд областей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 мая в Киевской области и ряде других была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В частности, покраснели:

  • Черниговская;

  • Сумская;

  • Полтавская;

  • Харьковская;

  • Луганская;

  • Донецкая;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Херсонская;

  • Николаевская

  • Автономная республика Крым.

Воздушная тревога объявлена через полеты вражеских беспилотников.

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