Половину Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

оккупанты снова применяют баллистику.
Вечером 4 сентября половину Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — подчеркнули в ВС ВСУ.
Где есть опасность
По состоянию на 21:06 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Харьковская
- Черниговская
- Сумская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
Напомним, в среду, 4 сентября, около 18.45 в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о риске применения баллистики.
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