Половину Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

Вечером 4 сентября половину Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — подчеркнули в ВС ВСУ.

Где есть опасность

По состоянию на 21:06 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Харьковская

Черниговская

Сумская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Напомним, в среду, 4 сентября, около 18.45 в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о риске применения баллистики.

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