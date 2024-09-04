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Половину Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

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Половину Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

Воздушная тревога 4 сентября

оккупанты снова применяют баллистику.

Вечером 4 сентября половину Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — подчеркнули в ВС ВСУ.

Где есть опасность

По состоянию на 21:06 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская

Напомним, в среду, 4 сентября, около 18.45 в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о риске применения баллистики.

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