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Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
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Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Направляйтесь к укрытиям. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте личной безопасностью.

В ночь на 5 августа 2023 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Официального сообщения о причинах объявления тревоги пока нет.

Также мониторинговые паблики свидетельствуют о вражеской авиации в небе.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.

Заметим, что на помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры.

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Просмотры
852
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