Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Не пренебрегайте личной безопасностью.
В ночь на 5 августа 2023 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.
В частности, тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.
Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.
Официального сообщения о причинах объявления тревоги пока нет.
Также мониторинговые паблики свидетельствуют о вражеской авиации в небе.
Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.
Заметим, что на помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры.
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