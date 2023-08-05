Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 5 августа 2023 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Официального сообщения о причинах объявления тревоги пока нет.

Также мониторинговые паблики свидетельствуют о вражеской авиации в небе.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.

Заметим, что на помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры.