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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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86
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Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности из-за объявленной воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

5 мая 2025 года в Украине была объявлена воздушная тревога .

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ и мониторинговых каналах.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", — добавили в Киевской городской военной администрации.

Напомним, что ранее в Конотопе раздался ряд взрывов . Город атаковал ряд вражеских дронов.

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