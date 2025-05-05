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- Украина
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Половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях
Позаботьтесь о собственной безопасности из-за объявленной воздушной тревоги.
5 мая 2025 года в Украине была объявлена воздушная тревога .
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ и мониторинговых каналах.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", — добавили в Киевской городской военной администрации.
Напомним, что ранее в Конотопе раздался ряд взрывов . Город атаковал ряд вражеских дронов.