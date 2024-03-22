Половину Украины охватили воздушные тревоги из-за кружения вражеских беспилотников

Беспилотники продолжают надоедать украинцам.
В ночь на 22 марта 2024 года вражеские беспилотники, двигающиеся группами, повлекли за собой воздушную тревогу в ряде украинских областей.
Мониторинговые каналы сообщают об опасности.
Также Воздушные Силы ВСУ заявили о движении беспилотников:
- БПЛА из Винницкой области вошли в Хмельницкую область;
- БпЛА на юге и западе Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины;
- БПЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;
- БПЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;
- Еще группа БПЛА приближается к Одессе с юга.
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Еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в западном направлении.
Шахедов достаточно много. Силы ПВО продолжают работать. Будьте в укрытиях к отбою.
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