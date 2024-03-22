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Половину Украины охватили воздушные тревоги из-за кружения вражеских беспилотников

Половину Украины охватили воздушные тревоги из-за кружения вражеских беспилотников

В ряде областей объявлена воздушная тревога / Фото: Pexels

Беспилотники продолжают надоедать украинцам.

В ночь на 22 марта 2024 года вражеские беспилотники, двигающиеся группами, повлекли за собой воздушную тревогу в ряде украинских областей.

Мониторинговые каналы сообщают об опасности.

Также Воздушные Силы ВСУ заявили о движении беспилотников:

  • БПЛА из Винницкой области вошли в Хмельницкую область;
  • БпЛА на юге и западе Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины;
  • БПЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • БПЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;
  • Еще группа БПЛА приближается к Одессе с юга.

  • Еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в западном направлении.

Шахедов достаточно много. Силы ПВО продолжают работать. Будьте в укрытиях к отбою.

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