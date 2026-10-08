"Половины санкций" недостаточно для остановки ракет: Зеленский сделал резкое заявление после удара по Прилукам

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров полностью перекрыть России доступ к компонентам, используемым для производства ракет. Он подчеркнул, что в настоящее время под санкциями находится лишь около половины компаний, причастных к производству таких деталей.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами на месте ракетного удара в Прилуках в Черниговской области.

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Зеленский отметил, что Украина неоднократно поднимала перед партнерами вопрос о санкциях против производителей и поставщиков компонентов для российского ракетного производства. По его словам, определенный результат уже есть — санкции введены примерно против половины таких компаний, однако этого недостаточно.

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«Не снимать санкции — это чрезвычайно важно», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что после удара по Прилукам особенно очевидна необходимость ужесточения ограничений на компоненты, которые Россия использует для производства ракет.

«Половина таких компаний находится под санкциями, но этого недостаточно: если вы хотите остановить его, вы должны остановить его полностью, а не только наполовину», — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций, при этом подчеркнув, что для оказания эффективного давления на российский военно-промышленный комплекс необходимы согласованные действия ЕС, США и других партнеров Украины.

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По словам Зеленского, именно полное перекрытие каналов поставок компонентов может лишить Россию возможности использовать иностранные технологии для производства ракет, которыми она продолжает наносить удары по Украине.

Напомним, что Европейский Союз расширяет санкции против России. Послы стран-членов одобрили самый крупный пакет индивидуальных ограничений с начала полномасштабной войны. В «черные списки» попали почти 1600 человек и компаний.

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