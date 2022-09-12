Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы: 13 фактов о церковном празднике

13 сентября Церковь празднует возложение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня хранится в афонском монастыре Ватопед и в этот день здесь проводят панигирь. ТСН.ua собрал 13 интересных фактов о Поясе Пресвятой Богородицы, которые вы могли не знать.

По церковным преданиям, после успения (смерти) тело и душа Девы Марии вознеслись на Небо. А потому Церковь вместо мощей святой чествует ее пояс (ризу). В XII веке был установлен отдельный праздник – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Что должен каждый православный христианин знать о честном Поясе Пресвятой Богородицы:

Пояс Пресвятой Богородицы (на греческом языке "Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου") — это большая святыня, когда-то принадлежавшая Деве Марии. По преданию, Богоматерь сама сплела себе пояс, используя верблюжью шерсть. После успения Богородицы святыня хранилась у апостола Фомы, ведь Дева Мария сама дала ему эту вещь. Во время погребения Богоматери апостол не присутствовал, а пришел в Иерусалим только через три дня. Гробницу открыли, чтобы Фома мог попрощаться со святой, однако она оказалась пуста. В гробнице лежала только одежда Девы Марии. На третий день после этого Богородица явилась всем апостолам и сказала "Радуйтесь! — ибо Я с вами на все дни!". А апостолу Фому бросила с Неба свой Пояс. К концу IX – началу X века святыню хранили в золотом ковчеге, который впервые открыли для Зои, жены императора Льва Мудрого, по благословению Патриарха. Она была бесновата и после долгих молитв император узнал, что исцелить жену можно только тогда, когда приложить к ее телу Пояс Пресвятой Богородицы. Все так и сбылось. Императрица Зоя была так благодарна Деве Марии, что вышила весь Пояс золотыми нитями. В то же время духовник императора, святой Евфремий, и Патриарх Константинопольский составили Слово в "честь Пресвятой Девы Богородицы, в память о чуде, произошедшем от ее Пояса, из милосердия, благодати и человеколюбия Родившегося от Нее". В X веке честный Пояс Богородицы разрезали на две части. Их передали в обители разных стран мира, в частности Грузии, Кипра, Болгарии и на Святую Гору (монастырь Ванопед). Празднование в честь Уложения честного Пояса Пресвятой Богородицы установили в XII веке и по старому стилю оно приходилось на 31 августа. Византийские императоры всегда брали с собой в походы часть Пояса, которая хранится в монастыре на Афоне. Во время одного из таких походов болгары отвоевали часть пояса у византийцев. Святыню вернул на Святую Гору в XIV веке сербский князь Лазарь Хребелянович, являвшийся последним независимым правителем Сербии. Сербская Православная Церковь канонизировала его как великомученика. В 1864 году в Константинополе бушевала эпидемия холеры. В город решили доставить Пояс Пресвятой Богородицы и болезнь сразу ушла, не унеся жизни ни одного из зараженных. Один грек тогда попросил принести святыню в его дом, где лежал больной маленький сын. Однако когда Пояс принесли, мальчик уже умер. Святыню приложили к его телу и он воскрес. На Святой Горе всех живущих в монастыре Ватопед называют "святопоясниками". Монахи изготовляют небольшие пояски, прикладывают их к частям честного Пояса Пресвятой Богородицы, а затем передают паломникам. Если помолиться Богоматери и приложить такой поясок к телу, можно получить исцеление от болезни.

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