Положила дочь в пакет и выбросила на свалку: мать, которая убила младенца, освободили от наказания

Положила дочь в пакет и выбросила на свалку: мать, которая убила младенца, освободили от наказания

Тело ребенка нашли на местной свалке.

Жительницу Черкасской области, которая причинила смерть своей новорожденной дочери, освободили от отбывания наказания. Женщину осудили за умышленное убийство своего ребенка к двум годам условного заключения. Но после того, как она не совершала преступлений в течение одного года испытательного срока, ее освободили от отбывания наказания.

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Об этом говорится в постановлении Смелянского суда Черкасской области.

Жестокое убийство женщина совершила в декабре 2019 года в одном из сел Черкасского района. По данным следствия, женщина, которая уже имеет двух детей и мужа, в начале декабря дома родила девочку. Малышку роженица завернула в штаны, положила в полиэтиленовый пакет и оставила в месте для вывоза мусора на территории собственного дома.

Муж обвиняемой вывез мусор на местную свалку, где впоследствии и обнаружили тело ребенка.

Как установила экспертиза, ребенок родился доношенным и живым, но мать не предоставила новорожденной дочери необходимого послеродового ухода для сохранения жизни малыша. Причиной смерти стала мекониальная аспирация, повлекшая удушение.

Женщина во время суда вину признала, но от дачи показаний отказалась.

Тогда суд назначил ей условный срок наказания и расценил, как смягчающие обстоятельства, содержание двух малолетних детей.

Напомним, в Житомире женщину обвиняют в убийстве младенца.

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