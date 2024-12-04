Положила младенца в пакет: в Харькове женщину осудили за убийство собственного ребенка

Ей назначили три года лишения свободы.
В Харькове 38-летняя женщина осуждена за убийство собственной новорожденной дочери. В суде женщина отрицала свою вину.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Как выяснило следствие, в ноябре 2022 года женщина родила ребенка самостоятельно дома без медицинской помощи. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет, завязала его, ограничив доступ к воздуху. В результате этого ребенок умер.
"В судебном заседании женщина вину не признала. Объяснила, что действительно родила дома ребенка, ножницами перерезала пуповину, положила младенца в пакет, а сама пошла отдыхать в комнату и ждать сожителя", — говорится в сообщении.
По результатам психиатрической экспертизы, женщина осознавала свои действия и могла ими руководить. Суд признал ее виновной в умышленном убийстве, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области женщина убила мужчину из-за "невкусного борща".
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