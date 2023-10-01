Положили лицом в асфальт: МВД до сих пор ищет неизвестных в форме, устроивших "разборки" с полицией

В МВД дополнительно прокомментировали громкий инцидент на одном из блокпостов на въезде в Харьков.

В соцсетях было обнародовано видео, где неизвестные в военной форме на большой скорости подъезжают к блокпостам, угрожают правоохранителям оружием, приказывают отсоединить магазины от автоматов и кладут правоохранителей лицом на дорогу. После этого неизвестные говорят, что якобы таким образом проводят проверки.

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы ни одна ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали?", — говорилось на видео.

В Харькове неизвестные в военной форме устроили скандал с полицейскими

"Сейчас выясняется ситуация. Все, что мы можем о тех, кто совершил это на блокпоста – это лица в военной форме. Соответственно, зарегистрировано уголовное производство, мы разбираемся. Проводится комплекс мер для того, чтобы установить личности этих граждан и их мотивы. Однако нас никто не предупреждал, что это были какие-то учения (их проведение пока никто не подтверждает – Ред.)", – рассказала в комментарии для ТСН.ua директор департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева.

В свою очередь, наши источники в военной разведке сообщили, что на этой территории, где произошел инцидент, в последние дни не проводилось военных учений, поэтому разведчикам точно не известно о тех, кто таким образом "захватил" блокпост. Не исключено, что это могла быть внезапная самовольная проверка со стороны какого-либо отдельного военного подразделения.

Громкая история на одном из блокпостов возле Харькова

Напомним, 29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника.

В полиции Харьковской области рассказали, что из внедорожников вышли мужчины в военной форме. Они угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка.

Мужчины потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ст "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, что 26 мая этого года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил на блокопсту 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм погиб на месте аварии. У погибшего остались жена и трое детей.

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