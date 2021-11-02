Положили в сумку и выбросили на территории завода: в Тернопольской области нашли младенца (фото)

Положили в сумку и выбросили на территории завода: в Тернопольской области нашли младенца (фото)

Полиция разыскивает родителей ребенка.

В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области нашли младенца, которого неизвестные положили в сумку и выбросили на территории заброшенного молокозавода.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Младенца нашла прохожая. Женщина услышала плач ребенка, а когда подошла поближе, то увидела сумку, в которой был мальчик. Местная жительница забрала ребенка в теплое помещение и вызвала полицию.

По данным правоохранителей, ребенок родился сутки назад. Младенец здоров, однако у него диагностировали переохлаждение.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Полиция разыскивает родителей ребенка. Открыто производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности, матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать не находилась в обусловленном родами состоянии) Уголовного кодекса. Санкция настоящей статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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