Положили в сумку и выбросили на территории завода: в Тернопольской области нашли младенца (фото)

Полиция разыскивает родителей ребенка.
В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области нашли младенца, которого неизвестные положили в сумку и выбросили на территории заброшенного молокозавода.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Младенца нашла прохожая. Женщина услышала плач ребенка, а когда подошла поближе, то увидела сумку, в которой был мальчик. Местная жительница забрала ребенка в теплое помещение и вызвала полицию.
По данным правоохранителей, ребенок родился сутки назад. Младенец здоров, однако у него диагностировали переохлаждение.
Полиция разыскивает родителей ребенка. Открыто производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности, матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать не находилась в обусловленном родами состоянии) Уголовного кодекса. Санкция настоящей статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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