Положите в карман нож и гвоздь: как ловить рыбу зимой и не утонуть

Положите в карман нож и гвоздь: как ловить рыбу зимой и не утонуть

Передвигаться по льду, толщина которого меньше 7 сантиметров – небезопасно.

В Украине за две недели 2022 года на водоемах едва не погибли 15 человек. Трагедий удалось избежать благодаря спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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По данным чрезвычайников, чаще всего несчастные случаи на воде происходят из-за пренебрежения правилами безопасности. Перемещаться по льду, толщина которого менее семи сантиметров — опасно.

"Отправляясь на рыбалку, не забудьте обязательно взять телефон, а также положить в карман два больших гвоздя или нож — с их помощью легче будет выбираться на лед, если провалился", — советуют чрезвычайники.

Кроме того, не нужно пробивать много лунок, если вы ловите рыбу на небольшом водоеме. Расстояние между ними должно быть больше 5—6 сантиметров.

Толщину льда лучше проверять при помощи плешни: если после первого удара появляется вода — выходить на лед запрещено.

В целях безопасности с собой также необходимо взять веревку длиной 15—20 метров с петлей на одном конце и небольшим грузом до 500 грамм на другом.

На льду также запрещается прыгать и бегать.

Какой должна быть толщина льда

Для пешего передвижения — более 7 сантиметров.

Для ловли рыбы — более 10 сантиметров.

Для передвижения на снегоходе — более 12 сантиметров.

Для передвижения на легковом автомобиле — около 30 сантиметров.

Для передвижения на внедорожнике — около 38 сантиметров.

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