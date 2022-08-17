Положите в кухонную раковину шарики из фольги и вы забудете, что такое засорение труб

Время от времени каждый сталкивается с проблемой засорения труб. Бывает, что решить ее только с помощью специальных средств недостаточно. Но существует один лайфхак, который поможет произвести профилактику засорения труб. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Об интересном трюке, который поможет забыть о засорении труб на кухне, рассказали на канале "Дача. Сад и огород".

Что нужно делать, чтобы избавиться от засорения труб

Вам понадобится обычная фольга, которую можно купить в любом магазине или супермаркете. Из нее нужно сформировать три небольших шарика. Размер подбирайте такой, чтобы они могли легко попасть в слив через отверстия.

Шарики из фольги нужно положить в раковину и держать их, пока моете посуду, мясо, овощи или производите любые другие манипуляции.

Почему это работает

Когда вы открываете кран и начинает литься вода, шарики из фольги двигаются в решетке слива. Тем самым они не дают разным отходам попадать туда. Благодаря такому простому лайфхаку вы будете гораздо реже прочищать трубы на кухне от мусора.

Однако нужно помнить, что сифон все равно нужно время от времени очищать от накопившейся там грязи. Даже если вы пользуетесь бытовой химией и регулярно промываете раковину.

Где еще может использоваться фольга: интересные идеи