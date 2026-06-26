Польша "закрывает двери": города отказываются принимать украинских детей на оздоровление

Польша и Украина / © ТСН

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Города-партнеры в Польше начали отказывать Ивано-Франковску в оздоровлении детей. Городской голова Руслан Марцинкив связывает это с усилением антиукраинских настроений в некоторых общинах Польши.

Об этом Марцинкив сообщил в эфире радио «Запахідний полюс».

По словам Марцинкива, по сравнению с прошлыми годами заметно снизилось количество польских городов, готовых принимать украинских детей на отдых. В то же время Ивано-Франковск активно расширяет международное партнерство. Принимать детей на оздоровление готовы города Венгрии и стран Балтии.

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Мэр подчеркнул, что в первую очередь возможность заграничного отдыха предоставляют детям погибших и пропавших без вести военнослужащих 102 отдельной бригады территориальной обороны.

Марцинкив также сообщил, что в этом году дети уже отдыхали в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгазе (Венгрия).

Кроме поездок за границу, в Ивано-Франковской громаде продолжается летняя оздоровительная кампания. В настоящее время завершается вторая смена в лагере «Лимница», где оздоравливаются дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал дипломатическую напряженность с Польшей «страшной ошибкой» и предупредил, что настоящий пик конфликта может быть еще впереди, если не остановиться. Он отметил важность поддержания хороших отношений с соседями и раскритиковал решение польской стороны лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, назвав этот шаг «проявлением незрелости».

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26 июня стало известно, что бывшие маршалок Сейма Марек Кухцинский, глава МИД Збигнев Рау и министр обороны Мариуш Блащак отказались от украинских государственных наград. Политики назвали это коллективным протестом против эскалации конфликта якобы украинскими властями, а также жестом уважения к жертвам Волынской трагедии и солидарности с президентом Польши Каролем Навроцким.

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