Польша анонсировала усиление контроля на границе с Украиной: о чем идет речь

В польском правительстве заявляют, что сельхозпродукты из Украины "не отвечают требованиям ЕС".

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский анонсирует усиление контроля и активизацию проверок на границе с Украиной.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши в Twitter (X).

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Ранее глава ведомства посетил и провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и КПП "Корчева" на границе с Украиной.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей требованиям производства, действующим в ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", — подчеркнули в министерстве.

Между тем, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также проводит проверки на границе, чтобы якобы убедиться в качественных продуктах, перевозимых в Польшу из Украины.

Он сообщил, что 4 февраля посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а накануне побывал в Грубешуве. По итогам ревизии он обнаружил немало нарушений.

"Находящиеся в дороге товары, которые имеют сомнительное качество, должны быть тщательно проверены польскими службами и в случае необходимости возвращены в Украину", — написал он на странице в X.

Напомним, профсоюз фермеров "Солидарность" предупредил, что они снова заблокируют все пункты пропуска с Украиной.

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