Польша анонсировала усиление контроля на границе с Украиной: о чем идет речь

В польском правительстве заявляют, что сельхозпродукты из Украины "не отвечают требованиям ЕС".
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский анонсирует усиление контроля и активизацию проверок на границе с Украиной.
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши в Twitter (X).
Ранее глава ведомства посетил и провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и КПП "Корчева" на границе с Украиной.
"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей требованиям производства, действующим в ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", — подчеркнули в министерстве.
Между тем, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также проводит проверки на границе, чтобы якобы убедиться в качественных продуктах, перевозимых в Польшу из Украины.
Он сообщил, что 4 февраля посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а накануне побывал в Грубешуве. По итогам ревизии он обнаружил немало нарушений.
"Находящиеся в дороге товары, которые имеют сомнительное качество, должны быть тщательно проверены польскими службами и в случае необходимости возвращены в Украину", — написал он на странице в X.
Напомним, профсоюз фермеров "Солидарность" предупредил, что они снова заблокируют все пункты пропуска с Украиной.
Ведущие новости сегодня:
- Как может измениться ситуация на фронте весной 2024 года: Жданов дал прогноз
- Нехитрая схема художницы Морозюк: как экснареченная Гринкевича обвела ДБР и уберегла имущество
- Новая беда в Киеве: два моста через Днепр – в критическом состоянии, эксперты бьют тревогу