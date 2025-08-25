- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 848
- Время на прочтение
- 1 мин
Польша блокирует финансирование Starlink для ВСУ после вето президента Навроцкого
Польский вице-премьер раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого.
Польша отказалась финансировать Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.
Об этом заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в Сети Х.
По его словам, решение президента Кароля Навроцкого по закону о помощи гражданам Украины отключает Интернет.
"Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не могу представить себе лучшего подарка для сил Путина, чем отключение Интернета в Украине, которое только что принял решение президент", - подчеркнул политик.
Гавковский обратился к Навроцкому и призвал президента "прекратить слепо атаковать правительство" и "вредить людям, борющимся за свою независимость". Кроме того, отмечает польский министр, таким образом, глава государства помогает России.
"Некоторые скажут: позор, другие - предательство соседа", - добавил Кшиштоф Гавковский.
Напомним, сегодня президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. С его слов, сейчас ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Мол, нужно добиться «определенной социальной справедливости».