Польша блокирует финансирование Starlink для ВСУ после вето президента Навроцкого

Starlink. / © Getty Images

Польша отказалась финансировать Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

Об этом заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в Сети Х.

По его словам, решение президента Кароля Навроцкого по закону о помощи гражданам Украины отключает Интернет.

"Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не могу представить себе лучшего подарка для сил Путина, чем отключение Интернета в Украине, которое только что принял решение президент", - подчеркнул политик.

Гавковский обратился к Навроцкому и призвал президента "прекратить слепо атаковать правительство" и "вредить людям, борющимся за свою независимость". Кроме того, отмечает польский министр, таким образом, глава государства помогает России.

"Некоторые скажут: позор, другие - предательство соседа", - добавил Кшиштоф Гавковский.

Напомним, сегодня президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. С его слов, сейчас ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Мол, нужно добиться «определенной социальной справедливости».

