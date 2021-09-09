Польша c 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов

Польша c 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов

Сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Об этом в четверг, 9 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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"От обязанности прохождения карантина освобождены вакцинированные от COVID-19, а также те, кто переболел COVID-10", — отметил он.

В общем, как отметил министр, сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.

Напомним:

Европейских стран, куда могут поехать украинцы, становится все больше. Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях — в нашем материале.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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