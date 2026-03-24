Польша до сих пор не передала Украине обещанные МиГи: Варшава назвала причину

МиГ-29. / © Associated Press

Польша до сих пор не передавала Украине истребители МиГ-29. В настоящее время продолжается диалог. В частности, относительно того, что Варшава получит в обмен.

Об этом заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сказал в эфире Радио ZET.

«Мы еще не передали МиГи Украине. Ждем завершения диалога. МиГи ждут возможного решения правительства и пожертвования. Мы, конечно, хотим, чтобы Польша извлекла из этого пользу, учитывая пропорции», — сказал Томчик.

По его словам, «идет диалог по вопросу», что Варшава получит в обмен на эти истребители.

«Сама Украина сегодня также сосредоточивается не на самих истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне», — подчеркнул замминистра.

Заметим, что еще в середине января заместитель польского министра обороны Павел Залевский сообщил, что правительство страны приняло решение о передаче Украине до девяти МиГ-29, но, подчеркивал он, технические переговоры все еще продолжаются.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, на какую сумму его страна предоставила Украине военную помощь. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Варшава передала Киеву 48 пакетов военной помощи на сумму более 3,5 млрд. евро.