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Польша экстрадировала украинского военного: что он натворил (фото)
Военного передали Украине после задержания в Польше. Он пытался избежать наказания за ДТП, в котором пострадали люди.
Правоохранители Польши приняли решение об экстрадиции в Украину военного, находившегося в международном розыске за совершение ДТП в Киевской области. Так, 24 марта украинец на границе был передан работникам Государственного бюро расследований.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР .
В ГБР объяснили, что в 2023 году военный выехал на автомобиле со второстепенной дороги и не дал преимущество автобусу возле села Старое Бориспольского района Киевской области. Машина и автобус столкнулись. Из-за аварии пассажиры автобуса получили тяжелые телесные повреждения, а водитель - повреждения средней тяжести.
Подозреваемый в совершении ДТП незаконно сбежал за границу.
"Во избежание наказания подозреваемый незаконно пересек государственную границу Украины в Республику Молдову, а затем уехал в Польшу, где скрывался от правосудия", - сообщили в ГБР.
Военный был объявлен в международный розыск, а впоследствии его задержали польские правоохранители.
После экстрадиции в Украину мужчину сразу задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
К слову, ранее из Испании в Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева.