Польша экстрадировала украинского военного: что он натворил (фото)

Польша экстрадировала украинского военного, подозреваемого в совершении ДТП / © Государственное бюро расследований

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Правоохранители Польши приняли решение об экстрадиции в Украину военного, находившегося в международном розыске за совершение ДТП в Киевской области. Так, 24 марта украинец на границе был передан работникам Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР .

В ГБР объяснили, что в 2023 году военный выехал на автомобиле со второстепенной дороги и не дал преимущество автобусу возле села Старое Бориспольского района Киевской области. Машина и автобус столкнулись. Из-за аварии пассажиры автобуса получили тяжелые телесные повреждения, а водитель - повреждения средней тяжести.

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Подозреваемый в совершении ДТП незаконно сбежал за границу.

"Во избежание наказания подозреваемый незаконно пересек государственную границу Украины в Республику Молдову, а затем уехал в Польшу, где скрывался от правосудия", - сообщили в ГБР.

Военный был объявлен в международный розыск, а впоследствии его задержали польские правоохранители.

После экстрадиции в Украину мужчину сразу задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Авто военного, на котором он попал в ДТП / © Государственное бюро расследований

Автобус, с которым столкнулся автомобиль военного / © Государственное бюро расследований

К слову, ранее из Испании в Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева.