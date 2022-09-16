Польша, Германия и Франция согласились создать миссию по обучению ВСУ

Министры иностранных дел этих стран также высказались о том, что ЕС должен придерживаться единой позиции в войне, развязаной Россией против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, опубликованном на сайте МИД Германии.

"Европейская помощь важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу на защиту своего суверенитета и европейских ценностей. Мы осознаем, что помощь в поддержке украинских сил в долгосрочной перспективе предполагает не только обеспечение оборудованием, а именно создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских сил, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники", – говорится в заявлении.

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