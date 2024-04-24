Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста – министр обороны

По словам министра обороны Польши, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе,

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчины призывного возраста.

Об этом пишет Polsat News.

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Косиняк-Камиш заявил, что не удивлен решением украинского МИД прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста. Он подчеркнул, что "украинские власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромны".

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Меня не удивляет, что находящиеся на фронте украинцы имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, разъехавшихся по миру ", – сказал он, не сообщая подробностей, как именно Польша поможет.

Министр сообщил, что Польша давно предлагали украинской стороне помочь в идентификации тех, кто является военнообязанными и должен ехать в Украину.

"Форма нашей помощи больше зависит от украинской стороны", – добавила Косиняк-Камиш о том, как Варшава отреагирует, если Киев попросит помочь вернуть домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше по истечении срока действия паспорта.

Около 4,3 миллионов украинцев проживают в странах Европейского Союза по состоянию на январь 2024 года, из них около 860 тысяч – взрослые мужчины, подсчитала база данных Евростата. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев и является второй по количеству украинских беженцев в Европе после Германии.

Напомним, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля 2024 года временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

Также мы писали, что Кабмин запретил пересылать за границу паспорт для мужчин.

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