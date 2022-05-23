Польша готовит изменения в закон о помощи беженцам из Украины

В документе будут решения, которые должны сделать более гибким рынок труда для беженцев из Украины, улучшить возможность украинцев посещать курсы польского языка, создать пункты дошкольной подготовки детей из Украины и не только.

Вице-министр МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер анонсировал новые изменения в закон о помощи беженцам из Украины.

Проект изменений в закон должен быть представлен уже через несколько дней. По словам Павла Шефернакера, в документе будут решения, которые должны сделать более гибким рынок труда для беженцев из Украины, улучшить возможность украинцев посещать курсы польского языка, создать пункты дошкольной подготовки детей из Украины и не только.

Об этом сообщает pap.pl.

"Сегодня самое главное, чтобы мы до 1 июля подготовили такие системные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию в ближайшие месяцы. Они связаны с уходом за детьми, образованием и рынком труда", — отметил уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины.

Также он добавил, что изменения в закон предполагают создание общего ресурса пограничной службы Польши и Департамента социального страхования (ZUS). Такой ресурс позволит проследить, чтобы беженцы из Украины, которые уехали или уедут из Польши, не пользовались дальше льготами и привилегиями, на которые они имеют право, как беженцы.

Отдельная строка изменений предусматривает, что органы самоуправления в Польше смогут использовать пустующие помещения, в том числе для обустройства их во временное убежище для беженцев из Украины.

По словам Павла Шефернакера, уже 1,1 млн. беженцев из Украины получили в Польше номера PESEL. Среди них – около 450 тысяч человек трудоспособного возраста. В то же время, почти 160 тысяч из них уже нашли в легальную работу. По предварительным оценкам польского правительства, в стране может остаться дольше до 1,5 млн беженцев из Украины.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в воскресенье 22 мая находился с визитом в Украине и лично выступил в Верховной Раде. В частности, выступая с трибуны ВР, Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции из-за войны. Также президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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