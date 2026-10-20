Польша готовит неожиданный шаг на границе с Украиной из-за атак РФ: что будет с проверками

КПП на границе с Польшей. / © Getty Images

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Польша может перенести пограничный контроль с Украиной на свою территорию, если из-за ухудшения ситуации безопасности проверки на восточной стороне границы станут опасными.

Об этом сообщило польское Министерство внутренних дел и администрации, пишет RMF24/PAP.

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В ведомстве такой сценарий рассматривают на случай, если атаки России сделают невозможным безопасное проведение пограничного контроля на территории Украины. Перенос проверок в Польшу позволил сохранить движение через границу даже в случае разрушения украинской инфраструктуры, а также повысить безопасность пограничников и путешественников.

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Впрочем, отмечается, что украинские службы не смогут самостоятельно проводить проверки на польской территории. Это касается как контроля документов, так и проверки товаров в соответствии с нормами ЕС.

«Если ситуация в Украине изменится и из соображений безопасности сотрудников и людей, пересекающих границу по обоим направлениям, возникнет необходимость проводить контроль на польской стороне, Польша готова согласиться на такое решение. В то же время, оно будет предусматривать общий контроль со стороны обоих государств», — подчеркнули в министерстве.

Впрочем, пока никаких обязательных решений по этому поводу не принято. В МВД отмечают, что Польша является частью Шенгенской зоны, поэтому любые изменения потребуют сообщения Европейской Комиссии, особенно относительно перемещения людей и товаров.

Изменение работы КПП из-за атак — что известно

Первый заместитель министра развития, инфраструктуры и транспорта Сергей Деркач заявил, что Киев ведет переговоры с соседними государствами о возможном перенесении пунктов пропуска на их территорию из-за обстрелов пограничной инфраструктуры.

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В конце сентября стало известно, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины ведет переговоры с Польшей по соглашению, которое позволит ГНСУ работать на польской территории. Речь идет о совместном таможенном и пограничном контроле. Такой механизм позволил сохранить движение через границу даже в случае разрушения инфраструктуры на территории Украины.

Удары РФ вблизи границы

Заметим, 28 сентября Россия ударила «Шахедом» у границы с Польшей . Один из российских беспилотников упал вблизи пункта пропуска Ягодин — Дорогуск, на украинской стороне границы. Ударной волной повреждено помещение КПП.

Кроме того, ночью против 13 сентября дрон ударил вблизи Дорогуска. Среди объектов, являвшихся его целями, были автозаправочная станция. В результате атаки также вспыхнули фуры. Утром того же дня дрон РФ попал в поезд «Киев — Варшава», находящийся в 2 км от госграницы.

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