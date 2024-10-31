Польша готовится к новой волне беженцев из Украины: там объяснили причины

Польша готовится снова принимать беженцев из Украины. По мнению местных властей, это может произойти из-за энергетического кризиса и ситуации на фронте в Украине.

Об этом пишет издание wprost.pl.

Люблинский воевода Кшиштоф Коморский заявил в интервью, что его регион готов к скорейшему возобновлению работы пунктов приема беженцев.

"Мы можем возобновить работу приостановленных приемных пунктов в течение 24-48 часов", – сказал он.

Коморский добавил, что эти пункты, хоть и не нужны сейчас, остаются в полной готовности. Он также подчеркнул, что в случае необходимости поддержать беженцев, которые "убегают от конфликта или зимы, регион будет готов".

Любинский воевода отмечает, что количество беженцев из Украины может быть разным.

"В последние годы были месяцы, когда было несколько сотен человек в день, а были месяцы, когда было несколько тысяч человек в день", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша.

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