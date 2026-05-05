Польша хочет построить платную дорогу во Львов и собирать с нее деньги
Польша планирует построить автомагистраль М10 от границы до Львова, а деньги за проезд по ней забирать в свой бюджет.
Польша может построить автомагистраль М10, соединяющую пункт пропуска Корчова-Краковец со Львовом.
Об этом пишет польское издание Forsal.
Согласно сообщениям издания, рассматривается строительство автомагистрали в направлении Львова, которая была бы продолжением польской трассы А4. С украинской стороны она будет функционировать как автомагистраль М10. План предусматривает, что маршрут протяженностью примерно 80 километров соединит пограничный переход Корчова-Краковец со Львовом, что значительно улучшит транспортное сообщение между странами.
Эта инвестиция будет сделана в рамках послевоенного восстановления Украины. Варшава рассматривает ее не только как инфраструктурный проект, но и катализатор развития экономического сотрудничества.
В то же время строительство автомагистрали от границы до Львова не будет просто «подарком». Польская сторона будет собирать плату за проезд на протяжении многих лет.
В издании напомнили, что Польша настаивала на строительстве автомагистрали Евро-2012. К тому времени Украине не хватало средств на строительство.
Рамочное соглашение между Польшей и Украиной может быть подписано на конференции «Восстановление Украины», которая состоится 25-26 июня в Гданьске. Если проект будет реализован по плану, это станет одним из первых важных примеров участия Польши в восстановлении инфраструктуры Украины.
По информации RMF24.pl, среди других проектов, рассматриваемых польскими компаниями в Украине, — создание железнодорожной линии с европейской колесной базой, грузового терминала в центральной Украине и польского порта на Черном море.
Ранее польские власти назвали Украину «идеальным полигоном».