Польша и Южная Корея договорились о восстановлении Украины: что известно

Так, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и глава Польши Анджей Дуда 13 июня подписали меморандум о сотрудничестве в области реконструкции. Украины. Встреча политиков прошла в Варшаве.

Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

"Мы договорились, что Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по восстановлению Украины", – отметил глава Кореи.

Он добавил, что лидеры согласились работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на нормах. "Мы решили продолжать поддерживать его", – подчеркнул Юн.

Накануне президент Польши Анджей Дуда подверг критике решение саммита НАТО в отношении Украине. По его мнению, этого совершенно недостаточно. "Надеюсь, через несколько лет Украина будет полноправным членом нашего Альянса", – отметил Дуда.

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