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- Украина
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Польша модифицирует правила после нападений на украинцев: что изменится
После серии нападений на украинцев в Польше усилили противодействие преступлениям.
В Польше ужесточают борьбу с преступлениями на почве ненависти. В частности, против украинцев. С этого года эффективность работы полиции будет оцениваться по новому критерию — насколько успешно она раскрывает такие преступления и передает дела в суд.
Об этом сообщило Главное управление полиции Польши в комментарии «Суспільному».
В ведомстве пояснили, что в план деятельности главного коменданта полиции на 2026 год внесли специальный мониторинговый показатель.
«В план деятельности главного коменданта полиции на 2026 год был внесен мониторинговый показатель №9 — уровень раскрытия преступлений, имеющих признаки деяний, совершенных по мотивам предубеждения», — сообщили в Главном управлении польской полиции.
Отметим, что с мая этого года польские правоохранители начали отдельно учитывать преступления на почве ненависти против украинцев. Такие правонарушения выделяют в отдельную категорию, что позволяет более тщательно отслеживать их количество и ход расследований.
Для противодействия таким преступлениям полиция Польши руководствуется нормами уголовного законодательства, а также законом от 13 апреля 2022 г. о специальных мерах в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и защиты национальной безопасности.
Кроме того, с февраля 2026 года Министерство юстиции Польши определило 50 подразделений прокуратуры, которые специализируются на расследовании преступлений, совершенных по мотивам ненависти. Это должно обеспечить эффективное рассмотрение таких дел по всей стране.
Ненависть к украинцам в Польше
С начала года в Польше выросло количество жалоб от граждан Украины на «преступления на почве ненависти». По данным Главного управления полиции, только за первую половину 2026-го было подано 180 таких заявлений — это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Граждане Украины обращаются в полицию из-за разных случаев — от оскорблений и угроз до физических нападений и проявлений вражды. Ассоциация «Демагог» и Институт мониторинга СМИ подсчитали, что с апреля по июль 2026 года в польском Интернете было обнаружено 94 тыс. антиукраинских постов с общим охватом более 32 млн контактов.