Польша может приостановить на неопределенный период пропуск фур на одном пункте пропуска

Когда и на сколько времени приостановят пропуск фур – пока неизвестно.
Из-за акции протеста Польша может приостановить пропуск грузовиков через пункт пропуска "Дорогуск — Ягодин".
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Польская сторона может приостановить оформление грузовиков через акцию протеста перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин". О сроке проведения акции проинформируем дополнительно. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных", — говорится в сообщении.
Пограничники подчеркивают, что пропуск автобусов будет осуществляться в обоих направлениях в обычном порядке.
Напомним, что Польша укрепляет границу с Калининградской областью РФ. В польском правительстве объясняют, что подобные действия направлены на укрепление государственной границы страны с Россией.
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