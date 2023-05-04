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Польша может приостановить на неопределенный период пропуск фур на одном пункте пропуска

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польша может приостановить на неопределенный период пропуск фур на одном пункте пропуска

Польша может приостановить пропуск фур на пункте пропуска "Дорогуск — Ягодин"

Когда и на сколько времени приостановят пропуск фур – пока неизвестно.

Из-за акции протеста Польша может приостановить пропуск грузовиков через пункт пропуска "Дорогуск — Ягодин".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Польская сторона может приостановить оформление грузовиков через акцию протеста перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин". О сроке проведения акции проинформируем дополнительно. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных", — говорится в сообщении.

Пограничники подчеркивают, что пропуск автобусов будет осуществляться в обоих направлениях в обычном порядке.

Напомним, что Польша укрепляет границу с Калининградской областью РФ. В польском правительстве объясняют, что подобные действия направлены на укрепление государственной границы страны с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
219
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