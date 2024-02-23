Польша может расширить запрет на импорт украинских товаров: какой ответ готовит Киев

Украина может ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции, если правительство Польши расширит торговые запреты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Такая вероятность есть. Все опции у нас на столе, и мы готовы в любой момент принимать и такие меры", — сказал собеседник издания.

Также в материале говорится, что проблем из-за ограничения импорта из Польши не должно быть.

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"Наши производители могут покрыть отсутствие польского импорта молочки и фруктов", — сказал собеседник изданию.

Польша может в ближайшее время расширить список товаров, запрещенных для импорта из Украины. В то же время, такой шаг навстречу польским протестующим теоретически должен снизить напряженность на границе.

"В ближайшее время пункты пропуска на границе с Украиной участки автомобильных и железных дорог будут внесены в список критической инфраструктуры. Это, по словам премьера Дональда Туска, улучшит транспортировку военной и гуманитарной помощи в Украину. Украина в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы уже поблагодарила Польшу за такой шаг ", – добавили в сообщении.

Добавим, из-за потерь, понесенных польскими фермерами, устроив вследствие этого блокаду на границе, Польша намерена "защитить свой рынок" от еще некоторых украинских продуктов.

Кроме того, в Еврокомиссии продолжаются поиски компромиссного решения, которое согласовало бы поддержку экономики Украины, включая ее агросектор, и защиту чувствительных секторов европейского рынка.

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