Польша назначила нового посла в Украине: что о нем известно

Также Польша назначила послов во Вьетнаме, Боснии, Герцеговине и Анголе.

Новым послом Польши в Украине назначен 68-летний историк и журналист Ярослав Гуза.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Глава МИД Польши Збигнев Рау вручил приказы о назначении послами: Ярослав Гузы станет послом Республики Польша в Украине.

Ярослав Гузы – социолог по образованию, в коммунистические времена осуществлял активную оппозиционную деятельность, за что был интернирован. В начале 90-х годов был советником министра обороны, затем занимался предпринимательством. Жена — известная польская журналистка, гендиректор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская-Гузы.

В должности посла Польши в Украине Ярослав Гузы сменит Бартоша Цихоцкого, занимающего ее с февраля 2019 года.

Цихоцкий был единственным послом из стран ЕС, который остался в Киеве 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Варшава разочарована решением правительства Германии отказать Украине в поставку ракет Taurus для защиты от российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина проводит переговоры по открытию четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

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