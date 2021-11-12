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Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов - список

Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов - список

УНИАН

Уже 16 стран ЕС открыты для поездок украинцев.

В Польше сообщили, что, несмотря на решение ЕС об исключении Украины из перечня безопасных стран, украинцы смогут посещать страну в туристических целях.

Об этом заверил глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский. По его словам, Украина останется в "зеленой зоне" поездок. То есть украинские туристы смогут путешествовать в Польшу.

Для граждан Украины открыты границы таких европейских стран:

  1. Польша;
  2. Греция;
  3. Латвия;
  4. Хорватия;
  5. Нидерланды;
  6. Эстония;
  7. Кипр;
  8. Швеция;
  9. Австрия;
  10. Чехия;
  11. Бельгия;
  12. Дания;
  13. Франция;
  14. Ирландия,
  15. Словакия;
  16. Испания.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за COVID-19. В МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. В этот же день Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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