Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов - список

Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов - список

Уже 16 стран ЕС открыты для поездок украинцев.

В Польше сообщили, что, несмотря на решение ЕС об исключении Украины из перечня безопасных стран, украинцы смогут посещать страну в туристических целях.

Об этом заверил глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский. По его словам, Украина останется в "зеленой зоне" поездок. То есть украинские туристы смогут путешествовать в Польшу.

Для граждан Украины открыты границы таких европейских стран:

Польша; Греция; Латвия; Хорватия; Нидерланды; Эстония; Кипр; Швеция; Австрия; Чехия; Бельгия; Дания; Франция; Ирландия, Словакия; Испания.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за COVID-19. В МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. В этот же день Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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