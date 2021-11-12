Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов - список

Уже 16 стран ЕС открыты для поездок украинцев.
В Польше сообщили, что, несмотря на решение ЕС об исключении Украины из перечня безопасных стран, украинцы смогут посещать страну в туристических целях.
Об этом заверил глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский. По его словам, Украина останется в "зеленой зоне" поездок. То есть украинские туристы смогут путешествовать в Польшу.
Для граждан Украины открыты границы таких европейских стран:
- Польша;
- Греция;
- Латвия;
- Хорватия;
- Нидерланды;
- Эстония;
- Кипр;
- Швеция;
- Австрия;
- Чехия;
- Бельгия;
- Дания;
- Франция;
- Ирландия,
- Словакия;
- Испания.
Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за COVID-19. В МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. В этот же день Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.
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