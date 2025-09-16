Владимир Зеленский / © Associated Press

Если Польша столкнется с массированной атакой, то не сможет спасти своих людей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По словам Зеленского, во время последней атаки 10 сентября поляки из 19 сбили всего четыре цели, тогда как украинские воины из 810 дронов врага сбили 700.

«У нас летело 810 дронов, мы сбили 700. У них было 19 — сбили 4. И это у них не летели ракеты и баллистика. И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака», — сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что поляки «не в войне, поэтому не готовы к таким вещам».

Президент рассказал, что недавно беседовал с польским премьером Дональдом Туском, во время которого предложил, чтобы украинцы тренировали польских военных по ПВО.

«Им это действительно нужно. И это касается не только Польши», — считает глава государства.

Ранее Дональд Туск заявил, что в Варшаве дрон кружил над правительственными зданиями, задержаны белорусы.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.