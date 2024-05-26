Польша ночью поднимала в воздух авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

В ночь на 26 мая Польша вместе со странами-союзниками поднимала в небо военную авиацию. Все из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В ведомстве отметили, что этой ночью наблюдалась "интенсивная деятельность" дальней российской авиации из-за ракетной атаки по объектам, расположенным, в частности, и на западной Украине.

"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", — отметили в объявлении.

В Польше также отметили, что массированные атаки по Украине были зафиксированы в ночь с 7 на 8 мая.

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"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, Россия продолжает наступление на Харьковщину , но уже более медленными темпами.

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