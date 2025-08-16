- Дата публикации
Польша обновила финансовые правила для въезда украинцев: что известно
Теперь при пересечении польской границы украинцам нужно подтвердить наличие средств на проживание и возвращение домой.
Польша обновила финансовые правила для въезда украинцев.
Об этом сообщает Migrant info.
Теперь при пересечении границы нужно подтвердить наличие средств на проживание и возвращение домой:
На проживание:
▪ до 4 дней — 300 злотых;
▪ более 4 дней — 75 злотых за каждый день.
На обратный билет:
▪ 200 злотых — путешествие в соседние страны;
▪ 500 злотых — другие страны ЕС;
▪ 2 500 злотых — страны вне ЕС.
Напомним, украинцам, проживающим в Польше, станет проще оформлять документы на жительство. Принятый Советом министров проект изменений в Закон об иностранцах предусматривает возможность подавать заявления на «карты побыту» полностью онлайн.