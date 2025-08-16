Польша обновила финансовые правила для въезда украинцев: что известно

Граница с Польшей / © Getty Images

Польша обновила финансовые правила для въезда украинцев.

Об этом сообщает Migrant info.

Теперь при пересечении границы нужно подтвердить наличие средств на проживание и возвращение домой:

На проживание:

▪ до 4 дней — 300 злотых;

▪ более 4 дней — 75 злотых за каждый день.

На обратный билет:

▪ 200 злотых — путешествие в соседние страны;

▪ 500 злотых — другие страны ЕС;

▪ 2 500 злотых — страны вне ЕС.

Напомним, украинцам, проживающим в Польше, станет проще оформлять документы на жительство. Принятый Советом министров проект изменений в Закон об иностранцах предусматривает возможность подавать заявления на «карты побыту» полностью онлайн.