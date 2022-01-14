Польша осудила атаку хакеров на сайты украинских министерств

Атака была совершена в ночь на 14 января.

Польское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность и осудило кибератаку, осуществленную на правительственные сайты Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясин.

По его словам, польское ведомство осуждает любую деятельность, распространяющую дезинформацию и нарушающую работу государственных институтов.

"Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты украинского правительства, в частности на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая влечет распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институций" — заявил Лукаш Ясин.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В Госспецсвязи хакерскую атаку считают самой мощной за последние четыре года. Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга сообщил, в результате действий злоумышленников пострадали около 70 сайтов.

Хакерская атака: некоторые правительственные сайты еще восстанавливают

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