Польша отказала в визах российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Польша не выдала визы россиянам, которые собирались участвовать в ПА ОБСЕ.

Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает PolskieRadio.pl.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что Польша отказала в выдаче виз для членов российской делегации ОБСЕ, желающих принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября в Варшаве.

Россиянам намекнули, что их приезд в Варшаву нарушит принцип солидарности с Украиной. в частности, также напомнили о санкциях Запада.

Напомним, что РФ пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, потому что не пускает МИД на заседание организации, которое состоится в Варшаве.