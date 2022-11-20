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Польша отказала в визах российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1025
Время на прочтение
1 мин
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Польша отказала в визах российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Фото: Associated Press

Польша не выдала визы россиянам, которые собирались участвовать в ПА ОБСЕ.

Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает PolskieRadio.pl.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что Польша отказала в выдаче виз для членов российской делегации ОБСЕ, желающих принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября в Варшаве.

Россиянам намекнули, что их приезд в Варшаву нарушит принцип солидарности с Украиной. в частности, также напомнили о санкциях Запада.

Напомним, что РФ пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, потому что не пускает МИД на заседание организации, которое состоится в Варшаве.

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Дата публикации
Просмотры
1025
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