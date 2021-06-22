Польша открывает ряд пунктов пропуска на границе с Украиной: какие именно и когда

Пограничники советуют перед поездкой ознакомиться со всеми правилами и ограничениями, которые действуют в этой стране.
На польско-украинской границе восстанавливают работу три автомобильные пункты пропуска. Снова заработают пункты пропуска "Зосин-Устилуг" "Долгобичув — Угринов" и "Кросценко — Смильниця".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В частности, указанные пункты заработают с 1:00 (по киевскому времени) 23 июня.
"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринов" и "Кросценко - Смильниця", — говорится в сообщении.
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Украинские пограничники призывают граждан перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.
Напомним, украинские пограничники обнаружили 11 человек, которые въезжая в Украину, показали поддельные справки о прохождении ПЦР-тестов. Пограничники обнаружили фальшивые справки на пунктах пропуска "Краковец" и "Груша".
Как сообщалось, на границе с Польшей задержали авто с дорогими лекарствами. Украинец пытался пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская".