Польша отменила COVID-ограничения на въезд, а во многих областях Украины звучали сирены: главные новости ночи

Польша отменила COVID-ограничения на въезд, а во многих областях Украины звучали сирены: главные новости ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 29 марта:

Неспокойная ночь: сирены звучали во многих областях Украины. Читать дальше –>

Президент Зеленский подверг критике международное сообщество за затягивание санкций против России. Читать дальше –>

Украинские военные отбивают атаки на западном подъезде в Киев, защищают Мариуполь и Чернигов: ночная сводка штаба. Читать дальше –>

В Польше полностью отменены ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса. Читать дальше –>

Киевлян предупредили об угрозе российских снарядов и мин. Читать дальше –>

Ранее мэр Кривого Рога сообщил, что ВСУ отбросили врага от города на 40-60 км.

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