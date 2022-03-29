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Польша отменила COVID-ограничения на въезд, а во многих областях Украины звучали сирены: главные новости ночи

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Польша отменила COVID-ограничения на въезд, а во многих областях Украины звучали сирены: главные новости ночи

Государственная пограничная служба Польши

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 29 марта:

  • Неспокойная ночь: сирены звучали во многих областях Украины. Читать дальше –>
  • Президент Зеленский подверг критике международное сообщество за затягивание санкций против России. Читать дальше –>
  • Украинские военные отбивают атаки на западном подъезде в Киев, защищают Мариуполь и Чернигов: ночная сводка штаба. Читать дальше –>
  • В Польше полностью отменены ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса. Читать дальше –>
  • Киевлян предупредили об угрозе российских снарядов и мин. Читать дальше –>

Ранее мэр Кривого Рога сообщил, что ВСУ отбросили врага от города на 40-60 км.

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