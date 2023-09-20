Польша отменила встречу Зеленского и Дуды на Генассамблее ООН

Запланированную встречу президентов Польши и Украины, отправившихся в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, отменили.

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Владимир Зеленский и Анджей Дуда должны встретиться во время 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Rzeczpospolita.

Президент Польши сообщил, что встреча была снята с повестки дня из-за смены графиков, однако не исключил, что встреча с Зеленским состоится позже.

Встреча была знаковой в контексте конфликтов, возникших между Польшей и Украиной в связи с односторонним продлением правительством в Варшаве эмбарго на украинское зерно.

Также президенты обсудили ход украинского контрнаступления, но, вероятно, из-за последних событий одной из тем будет польское эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины и украинская жалоба в ВТО, а также через украинское эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукцию Польши.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже объявил о продлении эмбарго, если Еврокомиссия не решит оставить ограничения в силе с мая этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда, комментируя спор вокруг экспорта зерна, призвал Украину помнить, что получает помощь от Польши.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ответ на эмбарго украинского зерна Украина может запретить поставки на свой рынок польских овощей и фруктов.

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